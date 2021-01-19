Четыре пожарных расчета ночью 19 января тушили квартиру в центре Воронежа.- Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Куцыгина поступило на пульт дежурного в 00.24. В результате пожара в двухкомнатной квартире сгорели диван и оконный блок. Пострадала 79-летняя женщина, пенсионерка отравилась продуктами горения и получила ожоги головы. Эксперты выясняют причины пожара, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.Если вы стали участником или свидетелем трагедии, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.