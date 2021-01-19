Количество искупавшихся в купелях в Крещенскую ночь в Воронежской области в 2021 году сократилось в несколько раз по сравнению с прошлыми годами. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.По официальным данным, чуть более 9 тысяч жителей Воронежской области приняли участие в купаниях на Крещение. Они проходили с 22:00 18 января и до 6:00 19 января. Напомним, в этом году организовали 9 мест для купаний в 5 районах Воронежа. Всего же в регионе будет около 110 купелей.Быть может, желающих приобщиться к этой традиции смутили морозы, пришедшие в регион накануне, или же на них воздействовали массовые предупреждения о том, что во время пандемии коронавируса лучше не рисковать здоровьем.В прошлые года цифра пришедших окунуться в Крещенские купели колебались от 25 до 30 тысяч человек. А в 2020 году приняли участие 17,8 тысяч жителей региона.К счастью, Крещенская ночь прошла, как отметили спасатели, без инцидентов.