18 декабря на 576-м километре автодороги М-4«Дон» в Каширском районе чуть не замерзли пассажиры автобуса «Волгодонск-Москва». За бортом было значительно ниже ноля.Водитель почувствовал проблемы с управлением, а когда остановил автобус, обнаружил утечку воздуха из камеры переднего правого колеса. На помощь ему пришел инспектор ДПС, полицейский помог заменить поврежденное колесо, после чего на патрульном автомобиле сопроводил «Неоплан» до ближайшего шиномонтажа для полной диагностики.Госавтоинспекция напоминает водителям, что отправляясь в дальний путь, необходимо учитывать сложные погодные условия, проверять исправность транспортного средства, заправлять его и иметь запас топлива, брать с собой теплые вещи и термос с горячим чаем. Но в случае непредвиденных ситуаций всегда можно обратиться за помощью в оперативные службы.