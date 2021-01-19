Воронежский филиал ПАО \\"Квадра\\" отметил на возмущение воронежцев, получивших астрономические счета в платежках за декабрь, у некоторых плата подскочила в два раза по сравнению с ноябрьским.По данным тепловиков, причина в похолодании и соответствующем росте потребления тепла в декабре (средняя температура −5.24°C по сравнению с ноябрем, когда средняя температура была +1.34°C).- Расчет стоимости отопления для каждого дома производился по формулам, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 354. Для зданий с общедомовыми приборами учета тепловой энергии (ОДПУ) отопление начислялось по показаниям счетчиков, - отметили в воронежской «Квадре». - Потребление тепла каждым домом индивидуально и зависит от множества факторов: от конструкционных особенностей здания до качества подготовки управляющими компаниями внутренних коммуникаций тех же жилых домов к отопительному сезону.Тепловики привели примеры расчетов. На квартиру площадью 90 м² на ул. 9 января, при тарифе на тепловую энергию 1889,48 рублей в ноябре пришлось 1,69 Гкал тепловой энергии, платеж за отопление составил 3206 руб. В декабре по показаниям ОДПУ квартира потребила 3,24 Гкал, а платеж уже составил 6132 руб. Для сравнения, в декабре 2019 года объем потребленной энергии составил 2,97 Гкал и платеж 5286 рублей (при тарифе 1775, 36 рублей). Объем тепла меньше, чем в декабре 2020 года, что объясняется теплой зимой 2019 года, когда среднемесячная температура была +0,5 °C. А в декабре 2018 года на квартиру пришлось 3,31 Гкал и платеж составил 5514 рублей (при тарифе 1665 рублей) и среднемесячной температуре −4.69°С.- Если жильцы уверены, что дом потребляет избыточное тепло, они могут обратиться в управляющую компанию. УК достаточно передать в адрес тепловой инспекции «Квадры» параметры работы теплоузла. Наши специалисты на основе этих данных рассчитают для дома необходимый диаметр дроссельной шайбы. После сотрудникам УК останется приобрести и смонтировать требуемую шайбу, а нам - заново установить пломбу на теплоузел, - отметили в «Квадре».