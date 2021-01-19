21 января в выставочном зале музея имени Крамского откроется выставка «Фотум-10 лет». Это юбилейная экспозиция представит избранные работы членов фотоклуба «Фотум», выполненные в разных жанрах: портрет, натюрморт, пейзаж, репортаж, а также фотографику, фотоживопись, абстрактную фотографию. Всего около 130 работ.Почти все участники выставки - ученики авторской фотошколы Владимира Голуба, среди которых физики, программисты, биологи, химики, экономисты, врачи, журналисты, художники, профессиональные фотографы. Многие из них стали признанными мастерами фотографии, победителями и лауреатами престижных международных и российских фотоконкурсов.Выставка продлится до 21 февраля.