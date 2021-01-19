Советский райсуд на 200 тыс рублей оштрафовал воронежский лицей №5 за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Их обнаружили санитарные врачи после жалоб родителей учеников, которые заболели коронавирусом.Проверка Роспотребнадзора выявила, что в учебном заведении отсутствует журнал с результатами измерения температуры сотрудников, в туалете для мальчиков на втором этаже не проводили влажную уборку, инвентарь для уборки санузлов хранился не в специально отведенном месте, подоконник лестничного пролета на втором этаже был грязным, в двух кабинетах не было одноразовых стаканчиков у кулеров с водой.Представители лицея на суде пытались оправдаться, что отсутствие журнала не говорит о том, что температуру не измеряют. Подоконники и туалет успели испачкать ученики после первых уроков. Стаканчики для воды хранятся в шкафу и у завхоза. А в заболевании детей коронавирусом виноваты родители, которые не следят за гигиеной детей.Тем не менее, суд признал нарушения опасными, посчитав, что они могут привести к заболеваниям. И оштрафовал лицей на 200 тыс рублей.- Все выявленные нарушения носят локальный характер и уже устранены. По мнению администрации учреждения, указанные недостатки не могли способствовать распространению новой коронавирусной инфекции, в связи с этим решение будет обжаловано в суде вышестоящей инстанции. В случае если решение суда не изменится, школа исполнит его и оплатит штраф за счет собственных средств, – пояснили в пресс-службе мэрии.