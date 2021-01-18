Вечером 9 января в селе Гремячье Хохольского района с территории КФХ пропал баран стоимостью 30 тысяч рублей. На месте преступления злоумышленники оставили кучу упаковок от продуктов питания. Изучив их, оперативники отправились по ближайшим торговым точкам, чтобы выяснить, кто в последнее время покупал такой продовольственный набор. Покупателем оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Он и его 45-летний приятель из Воронежа, купили продуктов и алкоголя в магазине села Гремячье, выпили, а потом их потянуло на подвиги.Сообщники направились к сторожу местного фермерского хозяйства с намерением «договориться» с ним о получении барана. Однако сторож категорически отказал мужчинам, за что те его избили. После этого, убедившись, что за ними никто не наблюдает, злоумышленники пробрались на территорию фермы и украли барана. Впоследствии животное продали.Полицейские задержали подельников, в отношении них возбудили уголовное дело по статье «Кража». Приятели рискуют провести за решеткой ближайшие пять лет.Сейчас решается вопрос об их заключении под стажу.