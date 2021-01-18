Прокуратура Центрального района Воронежа помогла добиться выделения для шестилетнего ребенка-инвалида необходимых лекарств. Дошкольник страдает сразу несколькими хроническими заболеваниями и по рекомендации врачей нуждается в дорогостоящих препаратах.Поликлиника, где наблюдается ребенок, направила в департамент здравоохранения ходатайство о выделении этих лекарств бесплатно. Однако получила отказ под предлогом того, что данные препараты не входят в перечень жизненно необходимых.В прокуратуре действия чиновников признали незаконными и направили в суд иск о возложении на департамент обязанности обеспечить ребенка рекомендуемыми лекарствами.Исковое заявление прокурора удовлетворено. Решение подлежит немедленному исполнению.