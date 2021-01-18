В паблике «Мой и твой Воронеж» пользователь Алексей Архипов рассказал довольно поучительную историю. Автор поста заявил, что как участник волонтерского отряда знаком с системой 112 и помогает с дежурствами на станции скорой помощи. И вот столкнулся с такой ситуацией:- Поступает звонок в скорую: «ребенок 1,5 лет температура, рвота, понос». Конечно, мгновенно никто не полетит туда, так как все фельдшеры заняты. Диспетчер, молодая девушка, и, похоже, тоже есть ребенок маленький, нервничает, поторапливает бригаду, ближайшую к вызову. Долгожданный ответ в рацию, что бригада свободна и может ехать на вызов. Быстро диктуется адрес, скорая срывается к ребенку.И в этот момент поступает сообщение из системы ЕДДС: «мужчина 61 год без сознания лежит у магазина». Эта информация в приоритете, так как угроза жизни – на улице -19 градусов. Бригада, спешащая к ребенку, получает отбой и разворот в обратную сторону, так как они еще не доехали до пациента. Включают маяки, едут спасать человека без сознания, лежащего на морозе. В этот момент мама ребенка названивает, орет на диспетчера.Приезжает бригада на место вызова: там никого нет. Облазили все углы магазина и опросили прохожих, не видел ли здесь мужчину без сознания? Конечно, никто ничего не видел, а мама с ребенком нервничает. Бригада запрашивает номер звонившего абонента, а он недоступен.Алексей Архипов дал эмоциональный совет:- Если вы остановились оказать помощь, так сделайте это по-людски, дождитесь бригады скорой помощи, покажите, объясните, где был человек, если он встал и ушел. Или позвоните и скажите, что он больше не нуждается в помощи медиков.