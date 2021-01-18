После завершения новогодних каникул и праздников с контейнерных площадок Воронежа собрали 12 кубометров выброшенных горожанами живых елей и сосен. С помощью специальных машин их измельчили в щепу, которую потом используют в качестве удобрения или утеплителя для деревьев и декоративных кустарников в городских парках.Акция продолжается. Чтобы и ваша елка не пропала даром, ее нужно вынести и оставить на контейнерной площадке рядом с контейнером. Деревья соберут сотрудники управы района и отвезут в песчаный карьер микрорайона Придонской на переработку.