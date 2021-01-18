История с больной спинальной-мышечной атрофией (СМА) крохотной Маши Федоткиной, выигравшей в лотерею «укол жизни», получила неожиданное продолжение. В соцсетях пошли обвинения в адрес родителей девочки, что они не вернули все деньги, которые им перечислили на оплату препарата, стоящего 169 миллионов рублей, который в итоге достался даром.Мама Маши Мария Никонова ответила на эти негодующие посты так:- На конец закрытия сбора 7 сентября 2020 года была собрана сумма 27 166 988.08 вместе с фондами. Деньги были распределены между подопечными фондов, все можно посмотреть на их сайтах.С зарубежных платформ отправляли следующие суммы :- 49 015.78 - Дмитриевой Анжелике-118 500 Сашеньке Мурашеву.На личных счетах осталось - 15 027 528.82Обьясняем, почему мы их заморозили.Маша получила лечение почти в 1.3 месяца, старт болезни был в 5 месяцев (именно тогда она перестала переворачиваться). Погибло много мотонейронов и к получению \\"Рисдиплама\\" Маша была совсем слабая.Когда нас готовили к уколу, мы прошли множество обследований и консультаций с врачами, и почти все сказали: «Нужна будет «тандемная терапия».«Тандемная терапия» - это когда после «укола жизни» возвращаются к приему еще одного дорогостоящего препарата, для того что бы заставить работать оба гена и добиться лу чших результатов лечения.Но для этого нужно, чтобы ребенок восстановился после генной терапии, прекратил прием гормонов и организм окреп.Именно поэтому деньги еще на счетах, мы хотим полностью вылечить нашего ребенка. Да, в садик она не пойдет, впереди годы тяжелой работы, но надеемся, что в школу Маша пойдет сама!!!На повторный приём к врачам мы поедем в феврале. Узнаем все, что мы можем сделать для Маши. Тогда и будем решать окончательно, либо получим препарат от государства, либо будем закупать на год за средства собранные Маше ( Примерная цена 340.000$, на год!)Если все получится с государством, то сумма на счетах будет переведена в один из фондов, который нас поддерживал!Напомним, деньги семьей Маши собирались с большим трудом. Почти отчаявшаяся мама девочки даже вышла к зданию областного правительства с плакатом: «Мой ребенок умирает!!! Государство обеспечит нас лекарством?». Неудивительно, что родители теперь хотят подстраховаться.Напомним, перед Новым годом закрыли сбор 150 миллионов для еще одной воронежской девочки, больной СМА, - Кристине Головчанской. Вскоре Президент России Владимир Путин распорядился создать фонд «Круг добра» для больных редкими болезнями детей, куда будут направляться деньги с налогов на сверхдоходы.