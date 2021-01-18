17 января в квартире одного из домов по улице Плехановской в Воронеже родственники обнаружили тело 69-летней женщины. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).За день до этого, 16 января, пожилая женщина поругалась с 43-летним сыном. Мужчина был пьян. Он схватился за нож и нанес пенсионерке несколько ранений в область шеи. Из-за повреждения сосудов его мать скончалась на месте преступления.- Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователями СК в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала руководитель следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального управления СКР Александр Волокитин.Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.