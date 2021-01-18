До 31 мая 2021 года должен завершиться ремонт инженерных сетей в «Доме кантонистов». Заказчик работ выступает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. Региональное управление по охране объектов культурного наследия выдало соответствующее разрешение.Подрядчиком выступит воронежская фирма «ВиС» - у нее есть лицензия Министерства культуры Российской Федерации.Дом №76 по улице Сакко и Ванцетти принят на государственную охрану решением исполкома Воронежского областного Совета народных депутатов от 21 апреля 1983 года № 246 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры в области». Объект имеет утвержденные предмет охраны и охранное обязательство.