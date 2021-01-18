На днях 29-летний таксист через мобильное приложение принял очередной заказ и отправился по указанному адресу. Вскоре водителю поступил звонок от незнакомца. Мужчина сообщил, что такси необходимо гражданке иностранного государства - ее якобы необходимо доставить в аэропорт.Далее звонивший попросил сообщить номер банковской карты для безналичной оплаты. Он сказал, что переведет нужную сумму в иностранной валюте. Таксист продиктовал персональные данные карты, включая ее номер, CVC-код, а также пароль из смс-сообщений. Этих сведений было достаточно мошеннику, чтобы списать с карты более 36 тысяч рублей. После списания денег телефоны несостоявшихся пассажиров оказались отключены.Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям региона быть внимательными при общении с незнакомцами, которые выходят с различными предложениями о переводе денежных средств либо оказании каких-либо услуг.