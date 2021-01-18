Житель Ленинского района Вадим сообщил в редакцию «Комсомолки» о заведении, расположенном на улице Моисеева, которое зазывает посетителей яркой вывеской «Алкоголь ночью». Наш читатель усомнился насчет законности работы торговой точки: ведь торговля спиртным в ночное время запрещена.Мы обратились за комментариями в управу Ленинского района. Удивительно, но факт: с точки зрения закона к заведению претензий нет:- Действительно, закон запрещает реализацию алкоголя в ночное время, но только на вынос. Эта же рюмочная оформлена как заведение общественного питания и предлагает спиртное на разлив. У торговой точки есть и соответствующая лицензия.Понятно, что соседство с таким ночным заведением не радует местных жителей. И, если посетители рюмочной тревожат их покой шумом или беспорядками, то в этом случае необходимо вызывать полицию, порекомендовали в управе. То же самое касается и случаев нарушения в виде продажи алкоголя на вынос.