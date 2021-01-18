Эксперты ЦИАН подсчитали метрах квартир в провинциальной Центральной России (Москву с ее пентхаусом в «Башне Федерации» площадью более 2 тысяч «квадратов» вынесли за скобки). И оказалось, что самая просторная жилплощадь находится в Воронеже – в ЖК «Галерея Чижова» на улице Куколкина. Она занимает пространство в 331 квадратный метр и стоит 29,98 миллионов рублей. Располагается квартира на 17-этажном комплексе апартаментов с большой террасой на крыше, вертолетной площадкой и фитнес-клубом. В ней пять комнат. Громадная квартира находится на седьмом этаже.На втором месте среди провинциальных гигантов – шестикомнатная квартира в Брянске на улице Дуки в ЖК «Панорама». Она занимает два верхних этажа (16-й и 17-й) в жилом комплексе «Панорама». Ее площадь составляет 255,80 квадратных метров. Стоит она 17,98 млн рублей. Дополнительные плюсы квартиры: панорамное остекление, благоустроенный в японском стиле двор с беседками.И замыкает тройку самых больших квартир в городе невест Иваново. Пентхаус на 19-м и 20-м этажах жилищного комплекса «Шереметьевская миля» вынужден мириться с третьим местом только по причине понижающего коэффициента, применяемого к обширной террасе (116,40 кв. м). Жилая площадь достигает 171,00 кв. м. Из окон открывается вид на исторический центр и набережную реки Уводь.