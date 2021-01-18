Утром 18 января воронежец проснулся и обнаружил, что его 36-летняя жена не дышит. Мужчина кинулся проверять состояние 12-летней дочери - но и она оказалась без признаков жизни. По предварительным данным, причиной смерти женщины и девочки могло стать отравление угарным газом. Мужчина также был в квартире, но остался жив.Ужасный инцидент произошел в старом пятиэтажном доме №5 по бульвару Пионеров. В квартире установлена газовая колонка.«КП-Воронеж» сообщили в региональном СУ СКР, что по данному факту проводится процессуальная проверка. Проведен осмотр, тела погибших направлены для производства судебно-медицинской экспертизы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.Спасатели не раз напоминали, что перед розжигом газовых приборов, имеющих организованный отвод продуктов сгорания через дымоходы, обязательно нужно убедиться в наличии тяги. Также нужно обеспечить троекратный воздухообмен в помещении. Говоря проще, держите открытыми форточки пока горит газ, не закрывайте решетки вентиляционных каналов.Ранее мы рассказывали, как 15 октября мужчина разбил окно в одной из квартир дома №56в по улице Богдана и стал кричать, что ему нужна помощь. Воронежца услышали соседи, живущие в доме напротив и позвонили в экстренные службы. Тревогу поднял 26-летний парень. Он испугался, что может отравиться угарным газом.