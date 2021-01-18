Утраченные декоративные элементы фасадов и аттиков больницы Красного креста в Воронеже будут воссозданы. Речь идет о здании №72 по улице Фридриха Энгельса.Региональное управление по охране объектов культурного наследия согласовало научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Заказчик проекта - Фонд капремонт многоквартирных домов Воронежской области. Разработчик документации - воронежская компания «СТЕПС».Предусмотрены реставрация фасадов, ремонт инженерных систем, цоколя, отмостки, крыши, кровли, лестничных клеток и лестниц, оконных и дверных заполнений, входов в подвал, устройство козырьков над входами в подъезды, восстановление работоспособного состояния конструкций подвала, утепление наружных стен поздней пристройки, устройство системы водостока, устройство снегозадержания и кровельного ограждения.Главный дом ансамбля отмечен на архивных планах города Воронежа еще в 1852 году. Каменный двухэтажный с мезонином жилой дом построен в 1830-х годах в стиле классицизма по заказу купца Д.К. Веретенникова.Объект культурного наследия регионального значения «Больница Красного креста» является крупным памятником истории развития благотворительного движения и городского здравоохранения Воронежа. В доме Веретенниковых в 1860-х годах жил общественный деятель, доктор медицины К.В. Федяевский (1835-1919 годы). В 1914–1916 годы во время Первой мировой войны в «Зданиях больницы сестер милосердия Красного Креста» функционировал госпиталь для раненых русских воинов. В 1918-1920 годы здесь работал крупнейшим русский нейрохирург, академик Н.Н. Бурденко (1876-1946 годы). В настоящее время здание объекта культурного наследия используется как многоквартирный дом.Памятник принят на государственную охрану постановлением администрации Воронежской области в 1994 году