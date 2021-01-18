В Центральный районный суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего воронежца. Его обвиняют в нарушении правил дорожного в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (пункт «а» части 2 статьи 264 УК РФ).17 мая 2020 года вблизи дома №124 по Московскому проспекту 35-летний водитель автомобиля «БМВ» не справился с управлением. Он влетел в припаркованный на островке безопасности грузовой рефрижератор «МАН TGA» и фуру «Ивеко».- Экспертным путем было установлено, что скорость автомобиля была не ниже 80 километров в час. По результатам медицинского освидетельствования в крови обвиняемого был обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,93 г/л. В результате ДТП 23-летняя пассажирка получила серьезную черепно-мозговую травму и была доставлена в медучреждение. Данные повреждения квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.