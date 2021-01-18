Руководители «Факела» определились с двумя соперниками на первом тренировочном сборе в турецком городе Белек. 31 января наша команда двумя составами сразится с футбольными дружинами из бывшей Чехословакии и Югославии.С «Факелом» сыграют словацкий клуб «Партизан Бардеёв» (13 место во второй лиге чемпионата Словакии – третьем по силе дивизионе) и ФК «Дукаджини» из Косово (последнее 12 место в элитной Суперлиге этой маленькой страны).Соперники, мягко говоря, малоизвестные. Но игроки «Факела» сейчас находятся под нагрузками. И не очень сильные соперники – самое то, чтобы сыграть с ними, как минимум, на равных, а не получить мешок мячей от более свежих и сильных соперников и тем самым подорвать оптимистичный моральный настрой. Короче то, что надо для первых спаррингов после выхода из отпуска.