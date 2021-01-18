В Павловском районе поломка машины на дороге могла привести к трагедии.В тот день 33-летнего мужчина попросили заехать в Павловск за своим девятилетним племянником. Ребенка нужно было забрать из школы и отвезти домой, в село Русская Буйловка. Дядя так и сделал, но по дороге из Павловска его «девятка» заглохла.Машина стояла на обочине с включенной «аварийкой», когда ее заметили находящиеся на дежурстве сотрудники ГИБДД - старший лейтенант Андрей Полусмак и лейтенант Сергей Ходырев. Инспекторы помогли отбуксировать «девятку» до автомастерской. А мальчика довезли до дома.Водитель и родители ребенка сердечно поблагодарили полицейских за помощь.