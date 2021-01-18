В ночь с 30 на 31 декабря 2020 года в селе Гаврильск Павловского района Воронежской области мужчина выбил окно и залез в дом 70-летней местной жительницы. Угрожая убийством, он изнасиловал беспомощную женщину, а затем стал ее душить. Когда пожилая хозяйка потеряла сознание, незнакомец сбежал с места преступления. О случившемся в полицию сообщила соседка потерпевшей.В течение суток налетчика удалось найти – им оказался 27-летний местный житель. Ранее его судили за аналогичное преступление. На допросе он во всем признался в содеянном. Сейчас мужчина находится под стражей.Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством), а также по части 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).- Проведен осмотр места происшествия, по объектам и предметам, изъятым в ходе следственных действий, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал и.о. руководителя Павловского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР Яков Елецких.