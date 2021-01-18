21-летний водитель малотоннажного грузовика «ГАЗель» буквально снес заднюю часть маршрутного «ПАЗа». ДТП случилось 18 января примерно в 6:00 у дома №11 по улице Фридриха Энгельса.Молодой водитель ехал по улице Чайковского в сторону Проспекта Революции. В то же время автобус маршрута «68», которым управлял 42-летний мужчина, ехал по улице Фридриха Энгельса в сторону улицы Мира. На перекрестке и случилась авария.После столкновения «ПАЗ» по инерции столкнулся с еще одной машиной «ГАЗель» - та была припаркована без нарушений.- В результате ДТП пассажир маршрутного автобуса, 24-летняя женщина, была доставлена в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.