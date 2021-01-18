Специалисты Роспотребнадзора назвали родники, пить воду которых небезопасно для здоровья. В пяти из них обнаружили значительное превышение нормы содержания нитратов. Это три воронежских родника: Митрофановский, Подгоренский и Святого Тихона Чудотворца, а также источники в селе Сосновка Хохольского района и у пруда Желоб села Шекаловка Россошанского района. Длительное питье воды с таким содержанием нитратов может привести к возникновению тканевой гипоксии (пониженному содержанию кислорода в тканях организма), что особенно опасно в условиях эпидемии коронавируса.Кроме того, санитарные врачи обнаружили несоответствие нормам качества воды по санитарно-химическим показателям в роднике того же пруда Желоб села Шекаловка, в источниках урочища Кочержино поселка Копенкина Россошанского района, у Храма в Семилуках на улице 25 лет Октября и в селе Борщево Хохольского района. В этих источниках обнаружили превышение нормы по содержанию сульфатов, общей минерализации и солей жесткости.В то же время по микробиологическим показателям вода во всех перечисленных родниках соответствует нормам. Однако специалисты Роспотребнадзора все же не рекомендуют ее пить.