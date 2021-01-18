33-летний житель села Ширяево Калачеевского района на полу в сарае, неподалеку от своего дома, сушил коноплю. Незаконное мини-производство обнаружили сотрудники местного отдела МВД. Там же полицейские нашли газетные свертки и коробки с веществом растительного происхождения.- Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области. Согласно результатам, изъятое действительно оказалось наркотическими средствами - марихуаной и коноплей, общей массой 1600 граммов, - сообщили в региональном ГУ МВД.Мужчина заверил, что хранил наркотики только для себя. Он показал место, где в конце августа собирал коноплю. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.