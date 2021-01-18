В Воронежской области число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 53 228. То есть за последние сутки заразились еще 388 человек. Об этом 18 января сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу со ссылкой на управление Роспотребнадзора.В штабе отмечают, что ситуация с заполняемостью коечного «коронавирусного» фонда в Воронежской области остается стабильной. Сейчас свободна четверть таких коек.В то же время выросло и число выздоровевших - до 47 918. Таким образом, 357 пациентов из Воронежской области победили болезнь за последние 24 часа.К сожалению, увеличилось и количество умерших - до 1 586. За последние сутки скончались от коронавируса 17 человек.Отметим, что уже около 3,5 тысяч воронежцев вакцинировались от коронавируса.