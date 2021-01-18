Воронежские метеорологи предупредили об аномальных холодах в ближайшие дни. Но они будут недолгими.- Сейчас наша область находится во власти тыловой части циклона, которая закачивает холодный воздух с северо-востока, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – В результате в Воронеже в ближайшие дни ночью сохранятся ночные морозы до -20, а местами и до -27 градусов (это касается прежде всего восточных районов области – Борисоглебского и Поворинского районов, а также и гораздо более южного Калачеевского). Да и днем температура будет колебаться от -14 до -16-ти. Однако уже в конце рабочей недели придет новый циклон с запада, который принесет с собой гораздо более теплый воздух. И столбик термометра уже поднимется выше нуля.Что касается более конкретного прогноза погоды в Воронеже, то во вторник, 19 января, в Крещенскую ночь, синоптики ожидают -20 градусов и слабый снег. Днем осадки не прекратятся, при этом чуть-чуть потеплеет – до -16-ти.В ночь на среду, 20 января, вместо северного ветра подует западный. Но погода никак не изменится по сравнению с сутками ранее - -20 градусов и небольшой снег. А вот днем временами из-за туч будет появляться солнце. Снег прекратится, и потеплеет до -14 градусов.Ночью в четверг, 21 января, из-за облаков будет проглядывать луна. Холод сохранится и даже усилится – до -21 градуса. А вот днем подует южный ветер, с порывами до 12 м/с. И резко потеплеет до -7 градусов.В ночь на пятницу, 22 января, снова сменится ветер – на этот раз на юго-западный. При слабом снеге температура будет держаться около -11 градусов. А днем при облачной погоде начнется оттепель – столбик термометра подскочит до +1 градуса. Осадков при этом не обещают.