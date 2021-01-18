17 января примерно в 13.30 в Воронеже у дома №21 по улице Депутатская на бок перевернулся автомобиль скорой медицинской помощи. По предварительным данным, 35-летняя водитель «Киа Рио» ехала по Депутатской в направлении улицы Карла Либнехта и не предоставила преимущество машине медиков на нерегулируемом перекрестке.Автомобилем скорой помощи «ГАЗель» управлял 60-летний водитель. Он двигался как раз по улице Карла Либнехта.- В результате ДТП водитель «ГАЗели» и его пассажир - 32-летний мужчина с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медучреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 73 ДТП, из них в областном центре - 52, на федеральных трассах - 5, в районах области - 16. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек, 3 погибло.