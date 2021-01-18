В поисково-спасательном центре «Регион 36» просят помочь в поиске 26-летней Анны Просветовой. Она ушла 14 января из дома по улице Красноармейская в Воронеже. С тех пор девушка не связывалась с родными.Рост Анны - 175 сантиметров. У нее худощавое телосложение, карие глаза и волосы каштанового цвета ниже плеч.В день исчезновения она была одета в черную парку с мехом на капюшоне, черные джинсы, черные короткие ботинки с меховой опушкой и цветную шапку.Если вам известна какая-либо информация о месте нахождения Анны Просветовой, сообщите об этом по телефонам: 8(995)333-13-13 или 112.