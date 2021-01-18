В начале 2021 года самую высокую зарплату в Воронеже, по данным сервиса Superjob, предлагают будущему директору по персоналу в компании по покупке, продаже и аренде недвижимости. Подходящий сотрудник сможет зарабатывать от 90 до 100 тысяч рублей. От претендента требуется опыт в крупной системной компании.На втором месте - программист PHP с окладом от 87 тысяч рублей. Хотя в самой вакансии говорится, что доход будущего работника может доходить и до 104 тысяч. Требуется опыт создания и программирования сайтов от 1 года и понимание веб-технологий.Третье предложение - медицинский представитель. На этой должности работодатель предлагает оклад в размере 70 тысяч рублей. Но для этого необходимо выполнять план продаж.Также в список попала вакансия - заведующий складом - с возможностью заработка от 55 тысяч рублей. Претенденту предстоит работать на пивоваренном заводе.И завершает рейтинг сметчик с зарплатой 50 тысяч рублей. Соответственно человеку предстоит работать со сметной документацией строительной компании.