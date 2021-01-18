Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области на основании ранее согласованной научно-проектной документации выдало разрешение на реставрацию жилого дома №52 по улице 9 января. Это объект культурного наследия.Подрядчиком выступит воронежская фирма «ВиС» - у нее есть лицензия Министерства культуры РФ. Заказчик работ - Фонд капремонта многоквартирных домов области. Разрешение предусматривает реставрацию крыши и ремонт инженерных сетей, в том числе электроснабжения и теплоснабжения. Работы должны завершить до 31 июля 2021 года.Объект принят на госохрану постановлением администрации Воронежской области от 18 апреля 1994 года № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».