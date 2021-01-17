В расположение «Факела» прибыли недавно заключивший контракт полузащитник Валерий Царукян и еще один новичок – нападающий Хызыр Аппаев. О переходе форварда из ивановского «Текстильщика» достигнута принципиальная договоренность.Аппаеву 27 января исполнится 30 лет. Нападающий он габаритный – рост 187 сантиметров, вес 82 килограмма. Родился в Нальчике, воспитанник футбола Кабардино-Балкарии. За карьеру поиграл в десяти профессиональных командах: «Дружба» (Майкоп), «Крылья Советов» (Самара), «Краснодар», «Ротор» (Волгоград), «Газовик» (Оренбург), «Арсенал» (Тула), ФК «Рига», «Авангард» (Курск), «Тамбов» и «Текстильщик». С «Авангардом» выходил в финал Кубка России, за что получил звание мастера спорта. С «Тамбовом» поднялся в премьер-лигу, где некоторое время отыграл за наших соседей по Черноземью в элитном дивизионе.