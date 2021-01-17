ЧП случилось сегодня, 17 января, в 16:00 в Рамонском районе. На 487 километре автодороги М4 «Дон» Renault Koleos врезалась в попутный трактор-грейдер, а затем в Lada Granta. Водитель иномарки погиб на месте. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.За рулем Renault Koleos находился 62-летний житель Воронежской области. Он следовал по направлению Ростова-на-Дону. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении трактором-гейдером под управлением 42-летнего воронежца. Затем машину отбросило на проезжавшую мимо отечественную Lada Granta, за рулем которой находился 37-летний житель Воронежской области.Прибывшие на место аварии медики скорой помощи констатировали смерть водителя иномарки.В данный момент полицейские проводят проверку по факту ДТП, устанавливают причины случившегося.