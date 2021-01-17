Прокуратура потребовала с гендиректора завода растительных масел под Воронежем взыскать более 31 млн налогов. Иск поступил в Новохоперский районный суд. Прокурор в нем просит взыскать ущерб, который причинен государству в ходе налоговых махинаций. Об этом сообщили в суде 15 января.Уточняется, что генеральный директор ЗАО «ЗРМ Новохоперский» еще в 2018 году попал под уголовное дело. По версии следствия, им был разработан некий преступный план. Он придумал схему, согласно которой организация уклонялась от уплаты налогов. Пособником в совершении преступления выступил знакомый гендиректора.Всего российский бюджет не досчитался более 31, 55 млн рублей.