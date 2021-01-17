Только в декабре Панинским районным судом было рассмотрено 23 протокола об административных нарушениях коронавирусных правил местными жителями. Все они были заведены по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ («невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности»). Несмотря на то, что за игнорирование масочного режима предусмотрены штрафы, правоохранители продолжают ловить «ковид-диссидентов».Как рассказали в суде 15 января, большинство нарушителей не соблюдают меры в магазинах.Напомним, в регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения и нахождение граждан в общественном месте без медицинской маски или респиратора карается на первый раз штрафом в одну тысячу рублей. За повторное нарушение удар по карману будет сильнее – от 15 до 50 тысяч.Ранее стало известно, что под Воронежем оштрафовали на кругленькую сумму повторного нарушителя коронавирусных правил и гражданина, сбежавшего из ковидного отделения больницы.