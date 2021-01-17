Столбики термометров в Воронеже приближаются к -20. Из-за сильных морозов в школах Воронежа могут отменить занятия. Как пояснили в мэрии 17 января, все зависит от фактических погодных условий.Там уточнили, что для этого есть определенные рекомендации соответствующих ведомств. Например, для школьников 1-4 классов не проводятся очные занятия, если температура на улице будет ниже -25.Ученики средней школы – 5-9 классов – останутся дома, если на улице будет ниже 29 или 30 градусов. А старшеклассникам отменят занятия, если за окном будет ниже 32-35 градусов.Если по погодным условиям будет принято решение не проводить очные занятия, всех родителей оперативно оповестят.Ранее спасатели предупредили воронежцев об аномальном холоде, который надвигается на Воронежскую область.