Инцидент произошел ночью 17 января в жилом комплексе «Грин Парк». Неизвестные бросили с балкона многоэтажки презерватив с водой на припаркованный под окнами автомобиль Daewoo Nexia. Об этом рассказал владелец Сергей Богатырев в соцсети Вконтакте.Изделие, учитывая мороз, разбило лобовое стекло иномарки. Сам момент падения зафиксировали установленные во дворе камеры видеонаблюдения.Местные жители в соцсетях посоветовали владельцу обращаться в правоохранительные органы с заявлением и найти виновников. Также в комментариях предположили, что хулиганы, скорее всего, захотели проверить законы физики.