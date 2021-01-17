Мобильник 44-летний водитель маршрутки обнаружил, когда убирал салон, еще год назад. Но заявлять о краже не стал, а забрал телефон себе. В течение года он не пользовался устройством. А потом решил его включить, тут то его и вычислили правоохранители.Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, заявление о пропаже 18-летняя девушка написала еще в декабре 2019 года. Пропал мобильник вечером 3 декабря с 17.00 до 20.00 на улице Антоново-Овсеенко. Когда она вышла из автобуса, то не обнаружила сотового телефона, после чего написала заявление в полицию.Неоднократно судимый водитель маршрутки был задержан в Северном микрорайоне. Он признался, что оставил телефон себе и уже думал, что его перестали разыскивать.По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленник находится в СИЗО. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.