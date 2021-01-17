ЧП произошло в Ольховатском районе сегодня, 17 января, примерно в 07.10 часов. В ДТП с участием двух легковушек на 244 км автодороги «Белгород-Павловск» погибли оба водителя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.По предварительным данным, столкновение допустил водитель автомобиля «Шевроле Нива». За рулем авто находился 52-летний житель Ольховатского района. Он двигался в направлении Ольховатки. Однако по непонятным пока причинам влетел во встречную «Газель». Ею управлял 60-летний местный житель.В результате оба водителя погибли на месте до приезда «скорой». Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.