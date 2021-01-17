Очередной лже-сотрудник банка убедил жительницу Воронежа «обезопасить» свои сбережения. Заявление пропаже денег 54-леняя женщина написала правоохранителям накануне.Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 17 января, потерпевшей позвонил неустановленный человек. Аферист, как водится, представился сотрудником службы безопасности банка и запугал женщину, что с ее банковской карты кто-то пытается похитить деньги. Дама поверила и выложила мошеннику свои реквизиты. После этого в считанные минуты с ее карты было похищено около 290 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело, сейчас устанавливается лицо, которое могло быть причастно к совершению преступления.Всего за последние сутки в региональный главк поступило 9 сообщений о кражах и мошенничествах через интернет и мобильные телефоны. Стражи порядка в очередной раз предупреждают воронежцев: не поддавайтесь на уловки аферистов, не раскрывайте им свои персональные данные. В случае поступления звонков – обратитесь в банк или позвоните родственникам.