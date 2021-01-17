Борисоглебский городской суд продлил пребывание в СИЗО начальнику местного филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России. С ходатайством выступил следователь по уголовному делу, фигурантом которого стал полковник. Его заподозрили в получении крупной взятки («б, в» части 5 статьи 290 УК РФ). Решение принял суд 15 января.Начальник УФСИН проведет в изоляторе еще месяц – до 18 февраля. Сейчас расследуется инцидент, который произошел в марте-апреле 2020 года. Тогда 50-летнему полковнику обратился некий мужчина. И попросил за вознаграждение продлить испытательный срок на один год для женщины, осужденной за крупное мошенничество, а также ее официально трудоустроить, чтобы она могла таким образом возместить причиненный ущерб. Естественно, не безвозмездно. За свои услуги подозреваемый потребовал немалую сумму – 300 тысяч рублей.Деньги перечислялись ему сначала на банковскую карту, как водится, частями. 15 тысяч рублей начальник Борисоглебской инспекции получил в июле 2020 года. Затем, в конце того же месяца на банковскую карту ему перечислили еще 20 тысяч рублей. Высокопоставленный чин подготовил и направил в середине ноября в Борисоглебский городской суд представление о продлении испытательного срока и трудоустройстве осужденной.После этого третий транш ему должны были передать вечером возле одного из домов по улице Свободы в Борисоглебске. Начальник районной инспекции получил 115 тысяч рублей и был в этот же день задержан правоохранителями. В ходе обысков у него были найдены деньги.