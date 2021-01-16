Благодаря фотоловушке, которую сотрудники Хоперского заповедника установили в норе выдры, удалось получить интересные кадры зимней рыбалки хищника.- Нам удалось установить одну из камер в норе, где вода не замерзает даже зимой. Хозяйка или хозяин жилища (а может их там несколько) довольно настороженно отнеслись к чужеродному предмету в норе и почти каждое посещение внимательно обнюхивали камеру. Но ее не разгрызли и не сбросили в воду. В сильные морозы камера покрывается толстым слоем изморози, которая блокирует работу всех датчиков. Но в одно из посещений норы выдрой, камера все-таки засняла зверя с крупной щукой, - отметили в Хоперском заповеднике.