Воронежский литературный музей имени Никитина проводит большую программу, посвященную 130-летию Осипа Мандельштама и его пребыванию в Воронеже. Напомним, один из выдающихся поэтов XX века с июня 1934 года по май 1937 года провел в ссылке в нашем городе.Экскурсия «Воронеж был чудом…». Из воспоминаний Надежды Мандельштам» расскажет о воронежской жизни Мандельштамов, о приезде к ним Анны Ахматовой, о написании поэтического цикла «Воронежские тетради», ставшего вершиной творчества поэта. Здесь посетителям покажут мемориальные предметы друга семьи Мандельштамов Натальи Штемпель, сохранившей рукописи «Воронежских тетрадей» для потомков. Экскурсию можно посетить по 24 января в зале выставки «Мандельштам в Воронеже» в здании Мщанской управы (Плехановская, 3).В онлайн-программе «Воронежская мандельштамистика» библиофил Олег Ласунский расскажет об основных этапах освоения мандельштамовского наследия в литературном мире Воронежской области и об ответственности перед памятью о Мандельштаме. Также речь пойдет о хронике публикаций о поэте и об их местных авторах.В онлайн-программе «Воронежская писательская организация: испытание Мандельштамом» публицист Дмитрий Дьяков расскажет о взаимоотношениях поэта с Воронежской писательской организацией 30-х годов. Речь также пойдет об атмосфере в стане литераторов, их личных отношениях к опальному поэту. Будут процитированы воспоминания писателей и исторические документы начала эпохи репрессий.«Мандельштам в Воронежском театре драмы». Во время воронежской ссылки поэт сотрудничал с радио и редакциями газет, работал в Воронежском театре драмы в должности, сейчас называемой заведующий литературной частью. Об особенностях театральной жизни 30-х годов и о поэте в своей лекции рассказывает архивариус Кольцовского театра Николай Тимофеев.Видеопрограммы можно посмотреть на сайте музея.