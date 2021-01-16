В Россоши на новогодних каникулах произошла кровавая драма. Ночью 9 января прохожие увидели на лавочке во дворе многоквартирного дома окровавленную женщину и позвонили в «скорую». А прибывшие медики вызвали на место полицию, когда обнаружили у потерпевшей ножевую рану.Выяснилось, что между сожителями вечером произошла ссора на почве ревности. В итоге 44-летний мужчина ударил ножом в живот свою 50-летнюю сожительницу. После этого потерпевшая вышла на улицу и села на лавку перед подъездом.Подозреваемого задержали, нож изъяли. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.