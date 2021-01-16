Мэрия Воронежа сообщила о перекрытии движения на подступах к местам купания в Крещенские вечер и ночь. Закроют проезд для автомобилей с 16.00 18 января до 6.00 19 января на улицах:- Софьи Перовской и Петровской набережной (на участке от улицы Чернышевского до Большой Стрелецкой),- Таранченко (от Карла Маркса до улицы Декабристов),- Декабристов (от Таранченко до улицы Софьи Перовской),- Софьи Перовской (от Большой Стрелецкой до Володарского),- Освобождения Труда (от Сакко и Ванцетти до улицы Крестьянской),- Суворова (от улицы 25 Января до дома №96 по улице Суворова).Кроме того, с полудня 18 января до шести утра 19 января запретят парковку транспорта на участках улиц:- Фридриха Энгельса (от дома 14в/1 до дома 14в/2),- Софьи Перовской (напротив Адмиралтейской площади в районе дома №20 и от улицы Большая Стрелецкая до улицы Володарского),- 25 Января (от дома №34Б по улице 25 Января до дома №6 по улице Добролюбова),- Большая Стрелецкая (от Петровской набережной до улицы Коперника),- Декабристов,- переулок Ольховый (от Ленинского проспекта, а также в районе домов №№2Б и 9Б в Ольховом переулке).Меж тем, чиновники призывают горожан воздержаться от крещенских купаний - в связи с эпидситуацией. А к необорудованным местам в принципе не подходить, ведь там не обследовано дно, не осуществляется дежурство спасателей, не оборудованы безопасные подходы и спуски в воду.