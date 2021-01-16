Научную роту Воронежской военно-воздушной академии имени Жуковского передислоцировали в Анапу. Перевод воронежских военных в инновационный технополис «ЭРА» завершился 15 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Вместе с воронежцами в военный инноград, в котором занимаются созданием инновационной инфраструктуры и формированием эффективной модели организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности страны, переехала научная рота из Красногорска, в ближайшее время - переведут и 40 молодых ученых из научной роты 12-го Главного управления Министерства обороны, что находится в Сергиевом Посаде. В 2021 году число научных рот, функционирующих на базе технополиса «ЭРА», будет увеличено с пяти до восьми.Напомним, первую в стране научную роту создали на базе Воронежской военно-воздушной академии имени Жуковского в 2013 году.