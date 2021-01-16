Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетний ребенок.ДТП произошло на окраине Воронежа утром 16 января. Около 10.35 на улице Антонова-Овсеенко столкнулись «Нива» и «Тойота Аурис». По предварительным данным полиции, 37-летний водитель «Нивы», следовавший в сторону Лизюкова, не справился с управлением и врезался в иномарку. У обоих машин сильно помяты передние части.В аварии пострадали четверо: 48-летний пассажир «Тойоты», а также трое из «Нивы» - водитель и двое пассажиров, 36-летняя женщина и 10-летний мальчик. Всех их отправили в больницу.