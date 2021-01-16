Воронежские спасатели распространили штормовое предупреждение об аномальных морозах. Согласно прогнозу синоптиков, с 17 по 21 января местами по Воронежской области и столице Черноземья ожидается аномально холодная погода: среднесуточная температура воздуха составит 16-20 градусов мороза, что ниже климатической нормы на семь и более градусов.Из-за холодов повышается вероятность увеличения количества коммунальных аварий и пожаров – из-за повышенных нагрузок на электроэнергетических системах, а также из-за неисправности печного, газового или электрооборудования.А также нарушений в работе транспорта, увеличения случаев переохлаждения и гибели от обморожения. К обморожению приводят тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы. При оказании первой помощи пострадавшему нельзя растирать его снегом, отогревать спиртным, горячим душем или ванной. При обморожении первой степени охлажденные участки необходимо согреть теплыми руками, легким массажем, растираниями шерстяной тканью, дыханием. При обморожении второй-четвертой степеней наложить на пораженную поверхность теплоизолирующую повязку из марли, ваты, клеенки или прорезиненной ткани. Рекомендуется поместить пострадавшего в ванну с температурой воды 25 градусов. Постепенно, в течение 15-20 минут, прибавлять горячую воду, доводя ее температуру до 36-37 градусов, одновременно производить массаж всего тела. Затем пострадавшего вытереть досуха полотенцем, уложить в постель и обложить грелками.