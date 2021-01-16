Три случая повторного заражения коронавирусом зарегистрировали в Воронежской области, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.По информации главного внештатного пульмонолога области Натальи Костиной, повторный COVID-19 обнаружили в начале осени 2020 года у жителей в возрасте от 50 до 60 лет. Обошлось без летальных исходов.Напомним, на сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в Воронежской области достигло 52 453 человек. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 1 561 человек.За последнее время в Воронежской области больше половины среди заболевших коронавирусом люди, которым от 40 до 65 лет.