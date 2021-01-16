15 января около половины восьмого утра под Борисоглебском в аварию попала фура. Грузовик «МАН» с восьмью тоннами мороженого в полуприцепе съехал в кювет на 472-м километре автодороги «Курск-Саратов». Водитель сам не мог выбраться. На помощь пришли инспекторы ДПС, контролировавшие движение на этом участке.Сотрудники Госавтоинспекции обратились за помощью к проезжавшим водителям. В итоге тракторист расчистил подъезды от дороги до съехавшей фуры, а «МАЗ» отбуксировал большегруз из кювета. Полицейские помогли водителю доехать до стоянки в Борисоглебске, где мороженое перегрузили в прибывший на подмогу грузовик.